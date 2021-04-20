Mersin'de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı
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Mersin'de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı

Mersin'de kanadı kırık pelikan tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'in Silifke ilçesinde kanadı kırık bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kanadı kırık bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Kırobası Mahallesi Söğüt mevkisinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hareketsiz pelikanı gördü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, muayene ettikleri pelikanın kanadının kırık olduğunu belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliğine teslim edilen pelikanın, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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