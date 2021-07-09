Mersin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Mersin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mersin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karaman-Mersin istikametinde ilerleyen S.A. yönetimindeki 33 HA 5034 plakalı kamyonet, Kösereli Gözüloluk yol sapağı mevkisinde O.K. idaresindeki 01 AIM 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü O.K. ile aynı araçta bulunan A.K, G.A. ve Y.K. yaralandı. Araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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