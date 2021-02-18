Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
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Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

18.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:10
Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 11 ayrı noktadan kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Osman A, Mustafa E. ve Mehmet A, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine Osman A. ve Mustafa E. tekrar gözaltına alınarak sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mehmet A'yı bulmak için polis araştırma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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