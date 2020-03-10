Mersin'de izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mersin'de izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Yenişehir, Jandarma, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Mersin'de izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 10 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

10.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:22
Mersin'de izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 10 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Alibeyli Mahallesi'nde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinde 2 kürek, 2 kazma ve 2 adet manivela ele geçirilirken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada ise İnsu Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Bir adet balyoz ve bir adet çapanın ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Haber
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump James Jeffrey Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Muhterem Nur Defne Samyeli Şahan Gökbakar
Spor Falcao Bülent Uygun İsmail Kartal Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Mersin'de izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:50:56. #1.14#