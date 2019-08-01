Mersin'de ırmağa giren genç boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için ırmağa giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla Keşbükü Irmağı'nın Çakırlı Mahallesi bent bölgesinde suya giren Ergün Arslan (22) akıntıya kapılarak sürüklendi.

Kaybolan gencin bulunması amacıyla jandarma ve su altı arama ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada Arslan'ın cesedine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA