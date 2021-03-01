Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

01.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:28
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mersin-Antalya kara yolunda Ercan Akçiçek'in kullandığı 33 AAP 203 plakalı otomobil, Limonlu Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Hüseyin Çoban yönetimindeki 33 AN 030 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Zeki Müren Sedat Kapurtu Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Aykut Kocaman Osman Özköylü Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:33:32. #1.16#
title