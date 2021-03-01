Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
01.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:28
Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mersin-Antalya kara yolunda Ercan Akçiçek'in kullandığı 33 AAP 203 plakalı otomobil, Limonlu Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Hüseyin Çoban yönetimindeki 33 AN 030 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez