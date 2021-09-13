Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Rüstem Yılmaz yönetimindeki plakasız motosikletle başka bir plakasız motosiklet, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Hürü Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri