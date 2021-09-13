Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Rüstem Yılmaz yönetimindeki plakasız motosikletle başka bir plakasız motosiklet, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Hürü Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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