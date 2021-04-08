Hafriyat yüklü tırın dorsesi devrildi
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Hafriyat yüklü tırın dorsesi devrildi

Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafriyat yüklü tırın dorsesi devrildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafriyat yüklü tırın dorsesi devrildi.

Alınan bilgiye göre, Ali E. idaresindeki 54 ABU 764 plakalı tırın dorsesi, Limonlu Mahallesi'nde yokuş aşağı inerken, tırdan ayrılarak devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, dorsedeki hafriyat yola saçıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, dorse ve hafriyatın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Hafriyat yüklü tırın dorsesi devrildi
Hafriyat yüklü tırın dorsesi devrildi
Hafriyat yüklü tırın dorsesi devrildi
Hafriyat yüklü tırın dorsesi devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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