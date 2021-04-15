Gülnar Turizm Destinasyon Tanıtım Toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı
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Gülnar Turizm Destinasyon Tanıtım Toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı

Gülnar Turizm Destinasyon Tanıtım Toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN (İHA) – Mersin'in Gülnar ilçesinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ilçenin turizm noktalarının tanıtımının daha da artırılması amacıyla düzenlenen 'Gülnar İlçesi Turizm Destinasyonu Tanıtım Toplantısı', Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Gülnar ilçesinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ilçenin turizm noktalarının tanıtımının daha da artırılması amacıyla düzenlenen 'Gülnar İlçesi Turizm Destinasyonu Tanıtım Toplantısı', Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Sahil Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ile Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve ilgililer katıldı.

MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atasoy tarafından ilçenin turizm destinasyonu ile ilgili sunumun yapıldığı toplantıda, Gülnar ilçesi turizm destinasyon çalışmaları, mesire alanları ve turizme kazandırılması planlanan tarihi ve doğal güzellikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - MERSİN

Gülnar Turizm Destinasyon Tanıtım Toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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