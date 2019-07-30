Mersin'de görme engelli imam darbedildi

Mersin'de görme engelli imam, abdest aldığı sırada darbedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çukurkeşlik Mahallesi'ndeki camide imamlık yapan görme engelli Ekrem Yıldız, abdest aldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı.

Darbedilen Yıldız, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yıldız, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse, saldırıyı kınadıklarını, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Kaynak: AA