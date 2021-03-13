Mersin'de fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor
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Mersin'de fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor

13.03.2021 18:26 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:50
Mersin'de fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor

Mersin'de fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyorMERSİN'in Erdemli ilçesinde önceki gün akşam 75 kilometre hızla esen şiddetli rüzgarda çatıları uçan evler ve zarar gören seralarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Mersin'de fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde önceki gün akşam 75 kilometre hızla esen şiddetli rüzgarda çatıları uçan evler ve zarar gören seralarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, beraberindeki heyetle birlikte ilçede meydana gelen fırtına ve şiddetli rüzgardan zarar gören Güzeloluk, Akpınar, Güneyli, Hüsametli, Aslanlı, Gücüş, Çiriş, Üçtepe, Kocahasanlı ve Limonlu mahallelerini ziyaret ederek çatıları uçan, seraları yıkılan ve ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Fırtınada 16 evin çatısının uçtuğunu, 58 çiftçinin 85 dekar serasında ve ürünlerinde zarar meydana geldiğini belirten Başkan Tollu, "Fırtınada köylerimizde insanlarımızın birçok evi yerle bir oldu. Ayaş Akpınar'da, Günyeli'de 4, Güzeloluk Mahallesi'nde ise okul çatısı, birkaç tane kamu binasıyla 16 tane ev ya da bina yerle bir oldu. Biz belediye olarak AFAD ile köylerimizi gezdik. Erdemli Belediyesi olarak köylerimizde olan afetin yaralarını sarmak adına insanların karşısındayız. Belediyemizin güçlü bir yapısı var. ve o güçlü yapı vatandaşlarımızın yarasını sarma kabiliyetine haiz. Burada can zayiatının olmaması ciddi bir kazanım, ciddi bir sevinç. Çok şükür onca afete rağmen insanlarımızın canlarına bir şey gelmedi, mallarına gelen zarar da inşallah devletimizin güçlü yapısı en iyi şekilde karşılayacaktır" diye konuştu. Bu arada Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.

Mersin'de fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor
Mersin'de fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor
Mersin'de fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor
Mersin'de fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor
Mersin'de fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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