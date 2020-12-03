Mersin'de ev yangını hasara neden oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Üçtepe Mahallesi Kızılhayat Sokak'ta yaşayan Ali ve Ayşe Aydın çiftinin evinde kimsenin olmadığı bir anda yangın çıktı.

Evdeki alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye haber vererek, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.

Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Ayşe Aydın, gazetecilere, yangın çıktığı esnada serada çalıştıklarını söyledi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığını aktaran Aydın, "Komşuların 'Evde yangın var' demesi üzerine koşarak geldik. Ancak eşyaların tümünün yandığını gördük." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez