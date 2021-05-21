Mersin'de Ev Hayvanı Kayıt Sistemi ile mikroçip uygulaması başlıyor

MERSİN (İHA) – Mersin'de Ev Hayvanı Kayıt Sistemi ile mikroçip uygulaması başlıyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'de Ev Hayvanı Kayıt Sistemi ile mikroçip uygulaması başlıyor. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mersin Veteriner Hekimler Odası arasında ev hayvanlarının PETVET'te kayıt altına alınması için protokol imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Bu çerçevede, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) konusundaki bakanlık tebliği, genelgesi ve talimatlarına uygun olarak sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi ve PETVET'te kayıt altına alınması protokolünün imzalandığı bildirildi.

Protokolü, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ile Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay imzaladı.

Söz konusu yönetmelikle ev hayvanlarında görülebilecek hastalıkların daha etkin kontrolünün sağlanması amaçlanırken, sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin kimliklendirilerek elektronik ortam da dahil olmak üzere kayıtlarının düzenli tutulması hedefleniyor. Evcil hayvanların deri altına yerleştirilecek mikroçip ile sahibinin kimlik ve adres bilgileriyle eşleştirilecek. Bu uygulamayla hayvanların sokağa terk edilmelerinin önüne geçilecek. Mikroçip sayesinde sokağa terk edilen veya kaybolan evcil hayvanların sahiplerine kolayca ulaşılacak. Hayvan hastalıkları kontrol altında tutulacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı