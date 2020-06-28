Mersin'de engellilere akülü sandalye desteği
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Mersin'de engellilere akülü sandalye desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, özel bir firma ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında temin edilen akülü elektrikli sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Mersin'de engellilere akülü sandalye desteği
28.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:19

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, özel bir firma ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında temin edilen akülü elektrikli sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de özel bir firma ile 6 yıldır sürdürülen ortak çalışma kapsamında bu yıl da 50 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği verildi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katıldığı dağıtım töreninde, 20 vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda teslim edilmişti. Kalan 30 elektrikli sandalye ise belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. 'Engel mi mesafeler?' yazılı transfer aracıyla merkez ilçelerin yanı sıra Anamur, Silifke, Erdemli ilçeleri ve Mezitli'nin Tepeköy yaylasına kadar giden ekipler, uzağı yakın ederek, vatandaşları mutlu etti.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kapısına kadar akülü sandalyesi teslim edilen vatandaşlardan biri de Davut Afacan oldu. Belediyenin hizmetlerine ulaşmada sıkıntı yaşamadığını, daha önce de belediyeden tekerlekli sandalye yardımı aldığını belirten Afacan, Büyükşehir Belediyesinin kapısının her zaman kendisine açık olduğunu vurguladı. Afacan, "Akülü sandalyemiz geldi. Bize yardım elini uzatıyorlar. Allah razı olsun. Dört dörtlük, yürekli bir başkanımız var. Memleketimizin kalkınması için elinden geleni yapan güzel bir insan. Memleket çocuğumuz, fakirin fukaranın yanında olan bir insan. Her zaman yanındayız" dedi.

Kilometreler aşılıp, Rafet Amca'nın da akülü sandalyesi teslim edildi

Merkeze 55 kilometre uzaklıkta yer alan Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 11 yaşında üzerine kaya düşmesi sonucu bir bacağını ve bir kolunu kaybeden Rafet Çevik'e de akülü tekerlekli sandalyesi teslim edildi. Akülü sandalyesinin kapısına kadar getirilmesinden büyük mutluluk duyan Çevik, "Dokuz sene önce açık ameliyat oldum. Hayatım boyunca çalıştım ama dokuz senedir hiçbir şey yapamıyorum. Evden bir yere gitmiyorum, eşim bana bakıyor. Allah kimseye kaza bela vermesin. Bana kendileri ulaştılar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Engelli bireylerimizi geri çevirmiyoruz"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Ayşe Ak, şartları sağlamayan engelli bireylerin de yıl içerisinde başvurularını alarak, belediyeye bağışlanan akülü sandalye yardımları kapsamında destek sağlandığını dile getirdi. Covid-19 nedeniyle teslim törenine temsili olarak belli bir sayıda engelli vatandaşın davet edildiğini ifade eden Ak, "Gelemeyecek durumda olan, kronik rahatsızlığı olan engelli bireylerimizin de adreslerine teslim ettik" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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