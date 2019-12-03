Mersin'de engelli vatandaşlar günlerini kutladı

03.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:40

Akdeniz Belediyesi ile Tüm Engelli Haklarını Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi, şarkılar eşliğinde dans ederek unutamayacakları anlar yaşadı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla organize edilen etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, Tüm Engelli Haklarını Koruma Derneği Başkanı Rojda İstegün, engelli vatandaşlar ve aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



Etkinlikte yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Gültak, engelli vatandaşlar ve aileleriyle yakından ilgilendi, çocuklarla birlikte hazırlanan pastayı kesti.



"Sevgi, tüm engelleri aşan en büyük güçtür"



Dünyadaki en büyük engelin sevgisizlik olduğunu vurgulayan Gültak, "Zira sevgi tüm engelleri aşar. Eğer birbirimizi seversek ve anlarsak dünyada hiçbir engel kalmaz. En önemlisi, bu ailelerle empati kurmak gerekiyor. Nelerle mücadele ediyorlar. Bizim de gönül belediyeciliği konusunda bu sorunla ilgili bazı projelerimiz var. Engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla günlerini geçirebilecekleri bir yer planlıyoruz. Anne-baba, bir yere giderken çocuğunu veya eşini gönül rahatlığıyla bırakıp işine gücüne bakabilecek" dedi.



"Engelli insanlarımızın istihdamını hedefliyoruz"



Gültak, belediye olarak engelli insanların faydalanabileceği bir park ve bu parkın içerisine de tamamen engelli vatandaşların çalışacağı bir kafe planladıklarını kaydederek, "Özellikle engelli vatandaşlarımız için bu gibi yerlerde istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Engelli aileleri ve dernekleriyle birçok projede yer aldık ve destek verdik. Bu tür çalışmaların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese ve sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



"Kalplerimizdeki ve zihinlerimizdeki engelleri kaldıralım"



Tüm Engelli Haklarını Koruma Derneği Başkanı Rojda İstegün de konuşmasında, "Engelli kardeşlerimizi teşvik etmek, ihtiyaç duyduklarında yardım eli uzatmak, kalplerimizdeki ve zihinlerimizdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermeliyiz. Onların sorunlarını çözecek, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Bizimle birlikte olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından engelli vatandaşlar ve aileleri, sanatçılar Serdar Derman ve Ferah Zeydan'ın söylediği birbirinden güzel şarkılara eşlik ettiler, gönüllerince eğlenip oyunlar oynadılar. - MERSİN

Kaynak: İHA