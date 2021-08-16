Mersin'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Mersin'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

K.G. idaresindeki 07 LK 623 plakalı motosiklet, Huzurkent Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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