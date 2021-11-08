Mersin'de düzenlenecek 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi gelecek yıla ertelendi

MERSİN (AA) - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenmesi planlanan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin gelecek yıla ertelendiğini bildirdi.

Kaçmaz, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Turunçgil Sektöründe Yeniden Yapılanma, Güçlü Bağlantılar ve İyi Bir Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kongrenin ertelendiğini aktaran Kaçmaz, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde, kongrenin 6-11 Kasım 2022 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. İnşallah ülkemiz ve dünya daha büyük bir afet yaşamaz ve kongreyi gerçekleştirmiş oluruz." dedi.

Kaçmaz, kongreye 60'a yakın ülkenin katılım göstermesini beklediklerini ifade ederek, kongre sonrası kentte Uluslararası Narenciye Festivali'nin düzenleneceğini dile getirdi.

Mersin'in narenciye üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kaçmaz, "Mersin en çok ürün ihraç eden illerin başında geliyor. Kent özelinde ve ülkemizde ilk kez büyük bir kongrenin yapılacak olması tüm dünyada ilgiyle karşılanıyor. Kongrenin bölgemizin ve ülkemizin tanıtımına çok büyük katkıları olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaçmaz, kongre kapsamında çeşitli sunum, gezi ve etkinliklerin düzenleneceğini sözlerine ekledi.

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