MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ - Haberler
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MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de zirai don seralardaki muz, domates, kabak, biber ve salatalığa zarar verdi.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de zirai don seralardaki muz, domates, kabak, biber ve salatalığa zarar verdi.

Yüksek kesimlerinde karın, kıyı kesimlerinde ise yağmurun etkili olduğu Mersin'de zirai don yaşandı. Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde yoğunlukla sera üretimi yapan çiftçilerin daha yeni yeni ürün almaya başladığı kabak, biber, domates, patlıcan, salatalık gibi sebzeler, yeşillikler ve muz aşırı soğuk nedeniyle zarar gördü. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipleri seralarda inceleme yaptı.

MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ

MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ

MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kazanlı, Akdeniz, Domates, Mersin, Güncel, Haber

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