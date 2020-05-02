Mersin'de dolu afetinin bilançosu ağır
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Mersin'de dolu afetinin bilançosu ağır

Mersin'de dolu afetinin bilançosu ağır
02.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:41

Mersin'de dolu afetinin bilançosu ağır Mersin'in Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesinde yaşanan dolu afetinde bazı bahçelere yüzde 80 ila yüzde 100'lere varan oranlarda zarar oluştuğu belirlendi Dolu afeti dolayısıyla meydana gelen zararın belirlenmesi için ön hasar tespit çalışması...

Mersin'de dolu afetinin bilançosu ağır

Mersin'in Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesinde yaşanan dolu afetinde bazı bahçelere yüzde 80 ila yüzde 100'lere varan oranlarda zarar oluştuğu belirlendi

Dolu afeti dolayısıyla meydana gelen zararın belirlenmesi için ön hasar tespit çalışması başlatıldı

İlçede bugün 7 mahallede daha dolu yağışının etkili olduğu öğrenildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 gündür şiddetli dolu yağışı etkili oluyor. İlçeye bağlı Esenpınar Mahallesinin ardından Veyselli, Harfilli, Aydınlar, Tozlu, Sarıkaya

Yeniyurt ve Tapureli Mahallelerinde de yer yer dolu yağışı etkili oldu. Yağış dolayısıyla meyve ve sebze tarlalarında zararlar oluştu.

Dolu afeti yaşayan Esenpınar Mahallesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ön hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre dolunun tül örtülü tesislerde yüzde 80 ve üzeri zarara yol açtığı, üzeri açık bahçelerde ise yüzde yüzlere varan zarara sebep olduğu belirlendi.

Esenpınar Mahallesinde tül ile örtülü bahçede elma üreticiliği yapan Ömer Geçit, "Dolu afeti sonucu bahçemizin durumu ortada. 2020 yılında elma namına köyden bir şey alamayacağız. Dolu bizim olduğumuz bölgeye ceviz büyüklüğünde 2 saatten fazla yağdı. Çatısı, tülü, meyvesini hesaplayınca 100 bin lira zararım var" dedi.

Yağış esnasında bahçede olduklarını anlatan Fatma Geçit ise, şiddetli yağışa bahçede yakalandıklarını ve güçlükle eve sığındıklarını belirtti. Geçit, dolu sebebiyle zarar gören elma bahçelerinin tek geçim kaynakları olduğunu da dile getirdi.

AK Parti İlçe Başkanı tespit çalışmalarına katıldı

AK Parti Erdemli ilçe Başkanı Serdal Kaya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mesut Yıldız ile birlikte ön hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Burada bir bilgilendirme yapan Mesut Yıldız, ön hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Genellikle üzeri açık kivi bahçelerinde üzerinde tül olmadığı için yüzde 100'lere varan hasar var. Yani artık bu yıl ürün alma şansı kalmamış olduğu görülüyor. Üzerine tül çekilen elma bahçelerinde de yüzde 80 ve üzerinde zarar oluşmuştur. Ön tespitlerin ardından kişi bazlı tespit çalışmalarımızı da önümüzdeki Cuma gününe kadar tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

AK Parti Erdemli ilçe Başkanı Serdal Kaya ise, "Açıkta yetiştirilen elma ve kivi bahçelerinde yüzde 80 ve üzerinde zararlar olduğunu gördük. Bu yıl ve hatta önümüzdeki yıl bile meyve veremez. Üzeri örtülü olanlarda da göçmelerin olduğunu görüyoruz. Konuyu milletvekillerimize, bakanımıza ileteceğiz. İnşallah devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olacak. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Mersin'de dolu afetinin bilançosu ağır

Kaynak: İHA

Manşet

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