Mersin'de din görevlilerinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Ali Erbaş, Mersin, Güncel

Mersin'de din görevlilerinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek olmak için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 'Maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş" diyerek diyanet personeline yaptığı çağrıya Mersin'den destek geldi.

18.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:13
Mersin'de din görevlilerinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek olmak için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 'Maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş" diyerek diyanet personeline yaptığı çağrıya Mersin'den destek geldi.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası çerçevesinde Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Yenişehir İlçe Müftüsü Halil Uzun, Anamur Müftüsü Zeynal Abidin Çınar, Aydıncık Müftüsü Murat Selvi ve Gülnar İlçe Müftüsü Yusuf Kaya nisan ayı maaşlarını bağışlayarak kampanyaya destek oldular.

Kampanyaya verdikleri desteği ilçe müftüleriyle telekonferans yoluyla yapılan toplantı sonrasında duyuran İl Müftüsü Şaban Kondi, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya şahsım ve dört ilçe müftümüz nisan ayı maaşlarının tamamını bağışlayarak katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca diğer ilçe müftülerimiz ve din görevlilerimizde değişik miktarlarda kampanyaya destek olmuşlardır. Bununla beraber Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu milli dayanışma kampanyasında özellikle Valimizin himayelerinde Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde tüm din görevlilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimiz, mahalle ve köylerinde 65 yaş üstü büyüklerimize ve ihtiyaç sahiplerine hizmet götürmektedirler. Başta örnek bir çalışma yürüten sağlıkçılarımıza olmak üzere, yöneticilerimize, bu uğurda hizmet eden bütün meslek gruplarına özellikle de vatandaşın doğumundan ölümüne kadar her daim yanında olan din gönüllüsü kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bu zor süreçte işini kaybeden ve ihtiyaçlı duruma düşen herkesin bir nebze de olsa ihtiyaçlarına, dertlerine derman olabilmenin imkanı olan herkes için insani ve İslami bir görev olduğunu vurgulayan Kondi, "Gün elindekini kardeşinle paylaşarak yakınlaşma günüdür" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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