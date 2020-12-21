Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi

21.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:24
Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ile öğrenciler Kazanlı sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Öğrenciler ve diğer katılımcılar, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı kumsaldaki lastik, plastik, cam ve çöpleri topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Hadise Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:25:31. #1.14#
title