Mersin'de deniz dibi temizliği sırasında balıkçı teknesi ve bisiklet bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde yapılan temizlik çalışmasında 25 metreküp atık çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda deniz kirliliğine dikkati çekmek için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca başlatılan "Deniz Dibi Temizleme Faaliyeti" sona erdi.

Belediyenin çevre koruma ve itfaiye görevlilerinin de katıldığı çalışmada suya dalan ekipler, balıkçı teknesi, bisiklet, araç lastiği, plastik kasa, cam ve plastik şişe ile poşet gibi çok sayıda atık buldu.

Ekiplerin 2 haftalık çalışması sonucu çıkarılan atıklar, vatandaşların görmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla bir süre Erdemli Balıkçı Barınağı'nda sergilendi.

Atıklar daha sonra belediyenin entegre düzenli depolama tesisinde bertaraf edilmek üzere yola çıktı. Geri dönüştürülebilir atıklar da aynı tesiste işlemden geçirilerek geri dönüşüme kazandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal