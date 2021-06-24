Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cesedi bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedeni bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nin kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir kişi, aynı mahalleden Ahmet A.T.'ye (35) ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü. Hayvanların sahibine ulaşmak için çadıra giden şahıs, Ahmet A.T.'nin av tüfeği ile başından vurularak öldürülmüş, eşi Kader T.'nin (33) ise tavana bağlanan iple asılı halde cesediyle karşılaştı. Şahsın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir çocuklu çiftçin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay yerinde bir adet av tüfeği bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı