Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (3)

08.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:53

SERALAR, SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 'kırmızı kod' uyarısı verilen Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Karaduvar bölgesinde, binlerce dönüm tarım arazisi, şiddetli yağmurda sular altında kaldı. Çiftçiler, seralara dolan suyu tahliye etmeye çalışırken, Ziraat Odası üyeleri ve muhtarlar, bölgede incelemelerde bulundu. Sular altında kalan seraları ziyaret eden Ziraat Odası Şube Başkanı Mahmut Sakallı, bölgede afet yaşandığı ve bütün seraların sular altında kaldığını söyledi. Zararın büyük olduğunu belirten Sakallı, "Bunun sonu nereye gidecek, bilemiyoruz. Buraya yapılacak yardımla sorun çözülmez. Burada kuzeyden doğuya doğru büyük kanal açılır ve tahliyeler o kanala verirse kayıpları hafifletir" diye konuştu.

Yağışların üzerinden 18- 20 saat geçmesine rağmen tarım arazilerindeki suların hala çekilmediğini dile getiren Oda Başkan Vekili Turgut Demir ise "Çiftçilerimiz pompalarla küreklerle suları tahliye etmeye çalışıyor. Seralardaki ürünler tamamen yok olacak. Kökleri çürüyecek. Çiftçinin bunları söküp yerine yeni fide bulma şansı da yok. Yeni fide alınması, dikilmesi maliyetleri artıracak. Çiftçilerimiz için elimizden geleni yapacağız" dedi.'YARDIM BEKLİYORUZ'Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Koca da afet yaşadıklarını belirterek, "Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Çok büyük afet yaşadı buralar. Devlet Su İşleri burada acilen önlem almalı. Kanalların temizlenmesi gerekli. Devletimizin, çiftçilerimize yardım elini bekliyoruz" diye konuştu.

Yüzlerce dönüm serası sular altında kalan ziraat mühendisi Uğur Çetinkaya ise "Biz 2 yıldır aynı sıkıntılarla boğuşuyoruz. Burası için kalıcı çözümler istiyoruz. Bizim sezonluk maliyetlerimiz 30-35 bin TL civarında. 2 katı maliyet ile tekrar seralarımızı ekeceğiz. Çiftçiler çok büyük fedakarlıklarla bu ürünü yetiştirmeye çalışıyor. Sel afeti ürün toplama döneminde meydana geldi. Bu dönemden sonra fide dikme imkanımız yok, olan fide ile yolumuz devam etmek zorundayız. Bu da ürünü yarı yarıya kaybetmemiz anlamına geliyor" dedi.

Kaynak: DHA