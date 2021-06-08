MERSİN'DE CARETTA CARETTALARIN YUVALAMA ALANLARI TEMİZLENDİ
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MERSİN'DE CARETTA CARETTALARIN YUVALAMA ALANLARI TEMİZLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de yerli ve yabancı öğrencilerin katılımıyla Caretta Carettaların da yuvalama alanı olan Kazanlı sahilinde kapsamlı bir temizlik yapıldı.

MERSİN'de yerli ve yabancı öğrencilerin katılımıyla Caretta Carettaların da yuvalama alanı olan Kazanlı sahilinde kapsamlı bir temizlik yapıldı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde, '5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası& nedeniyle organize edilen etkinlikte, dünya genelinde nesli koruma altında olan Caretta Caretta kaplumbağalarının da yuvalama alanı olan Kazanlı sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Etkinliğe, AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim Gençlik Derneği, yerli ve yabancı öğrenciler ile muhtarlar ve Kazanlı sakinleri katıldı.

Belediye Başkanı Gültak; bölgenin korunması ve temizliğine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Çünkü burası, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan Caretta Carettalar ile Yeşil Deniz Kaplumbağaları'nın üreme alanı. Yuvaları tespit ediyor, şerit çekiyor ve uyarıcı levhalar asıyoruz. Bu sayede vatandaş orada yuva olduğunu görüyor ve yuvalar zarar görmüyor. Ayrıca lazerli eleme aracı ile Karaduvar sahilimizi de baştan sona temizledik" dedi.

MERSİN'DE CARETTA CARETTALARIN YUVALAMA ALANLARI TEMİZLENDİ
MERSİN'DE CARETTA CARETTALARIN YUVALAMA ALANLARI TEMİZLENDİ
MERSİN'DE CARETTA CARETTALARIN YUVALAMA ALANLARI TEMİZLENDİ
MERSİN'DE CARETTA CARETTALARIN YUVALAMA ALANLARI TEMİZLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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