Mersin'de çadırda kalan mevsimlik işçilere hijyen kiti ve narenciye dağıtıldı
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Mersin'de çadırda kalan mevsimlik işçilere hijyen kiti ve narenciye dağıtıldı

23.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:34
Mersin'de çadırda kalan mevsimlik işçilere hijyen kiti ve narenciye dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıkları bölgelerdeki çadırlarda yaşayan ailelere, hijyen kiti ve narenciye dağıtımı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıkları bölgelerdeki çadırlarda yaşayan ailelere, hijyen kiti ve narenciye dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (UNHCR) uygulanan, belediyenin de destek verdiği proje kapsamında, Akdeniz ilçesindeki işçiler ve aileleri için etkinlik düzenlendi.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesince düzenlenen müzikli aktivitede çocuklar, eğitmenler eşliğinde oyun oynayıp dans etti.

Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de ailelere hijyen kiti, portakal ve limon dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Hasbi Salman, "Amacımız etkinlik grubumuzla çocukların kaliteli zaman geçirmelerine olanak vermekti. Ailelere narenciye ürünleri ve hijyen kitleri de dağıtıldı. İnsanlar şu an oldukça mutlu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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