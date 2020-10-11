Mersin'de boş arazide EYP patladı: 1 yaralı
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Mersin'de boş arazide EYP patladı: 1 yaralı

11.10.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:53
Mersin'de boş arazide EYP patladı: 1 yaralı

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde bir alışveriş merkezinin karşısında bulunan boş arazide, El Yapımı Patlayıcı (EYP) infilak etti.

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde bir alışveriş merkezinin karşısında bulunan boş arazide, El Yapımı Patlayıcı (EYP) infilak etti. Etrafa saçılan parçalarla kaldırımda yürüyen Mahmut Demir (18) elinden hafif yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arazide, EYP patladı. Etrafa saçılan parçalar nedeniyle kaldırımda yürüyen Mahmut Demir, elinden hafif yaralandı. Patlama paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Demir, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, polis, araziyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAMersin Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş, patlama sırasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir" denildi.

Mersin'de boş arazide EYP patladı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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