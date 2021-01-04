Mersin'de dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

04.01.2021 17:26 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:07
Mersin'de dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mersin'de özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor Soyer Şimşek, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Özel bir hastanede çalışırken belirtiler üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, durumu ağırlaşınca Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bir süredir burada Kovid tedavisi gören Şimşek, bugün hayatını kaybetti.

ANESTEZİ UZMANI KEMAL ASLAN DA KOVİD-19 NEDENİYLE VEFAT ETMİŞTİ

Mersin'de iki gün önce yine özel bir hastanede çalışan anestezi uzmanı Kemal Aslan da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Bülent Ersoy Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Arda Turan Fatih Terim Ömer Bayram Mesut Bakkal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 18:22:08. #1.15#
title