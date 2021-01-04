Mersin'de dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mersin'de özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor Soyer Şimşek, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Özel bir hastanede çalışırken belirtiler üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, durumu ağırlaşınca Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bir süredir burada Kovid tedavisi gören Şimşek, bugün hayatını kaybetti.

ANESTEZİ UZMANI KEMAL ASLAN DA KOVİD-19 NEDENİYLE VEFAT ETMİŞTİ

Mersin'de iki gün önce yine özel bir hastanede çalışan anestezi uzmanı Kemal Aslan da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı