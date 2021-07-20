Bayramlaşma töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramlaşma töreni düzenlendi

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah bayram namazını vatandaşlarla bir arada kıldıklarını söyledi.

Vatandaşlarla bayramlaştığını anımsatan Su, Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Su, bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini dileyerek, şöyle konuştu:

"Bayramlar, milli ve dini günlerimiz, bizim için çok özel günler. Bu günler hakikaten, birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğimiz çok özel günler. İnanıyorum ki, Kurban Bayramı da buna vesile olacaktır. Kurban kesen ve kesmeyen vatandaşlarımız var. Mutlaka paylaşmak çok önemli. Büyüklerimizin dualarını alalım, küçüklerimizi sevindirelim. Çevremizdeki şehit ailelerimizi ve gazilerimiz ziyaret edelim. Onların da gönüllerini alalım. Hep birlikte güzellikleri paylaşalım."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Su, şehirler arası yolculuk yapan vatandaşların da kurallara uymayı ihmal etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Törene, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP Mersin milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ile bazı ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Bayramlaşma töreni düzenlendi
Bayramlaşma töreni düzenlendi
Bayramlaşma töreni düzenlendi
Bayramlaşma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Hande Yener Serra Arıtürk
Spor Balotelli Metin Oktay Şaban Yılmaz Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramlaşma töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 15:03:21. #1.14#

title