Bayramlaşma töreni düzenlendi

Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah bayram namazını vatandaşlarla bir arada kıldıklarını söyledi.

Vatandaşlarla bayramlaştığını anımsatan Su, Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Su, bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini dileyerek, şöyle konuştu:

"Bayramlar, milli ve dini günlerimiz, bizim için çok özel günler. Bu günler hakikaten, birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğimiz çok özel günler. İnanıyorum ki, Kurban Bayramı da buna vesile olacaktır. Kurban kesen ve kesmeyen vatandaşlarımız var. Mutlaka paylaşmak çok önemli. Büyüklerimizin dualarını alalım, küçüklerimizi sevindirelim. Çevremizdeki şehit ailelerimizi ve gazilerimiz ziyaret edelim. Onların da gönüllerini alalım. Hep birlikte güzellikleri paylaşalım."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Su, şehirler arası yolculuk yapan vatandaşların da kurallara uymayı ihmal etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Törene, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP Mersin milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ile bazı ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci