Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu Narlıkuyu mevkisinde, A.Y. idaresindeki 33 AYY 07 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki 4 yaralıyı Erdemli bölgesindeki hastanelere sevk etti.

Jandarma kazayla ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Otomobilin camından kurşun yağdırdı, işyerindekiler kaçacak yer aradı
Otomobilin camından kurşun yağdırdı, işyerindekiler kaçacak yer aradı
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Kartal Tibet Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Balotelli Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 01:15:11. #1.16#

title