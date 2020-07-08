Mersin'de asfalt çalışmaları hız kazandı Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in tüm ilçelerinde asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren ekipler, yolları büyük bir titizlikle asfaltlayarak, vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım sağlaması için hazır hale getiriyor.

Kışla Caddesi'nde çift kat sathi asfalt kaplama çalışma yapıldı

Bu kapsamda, Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi Kışla Caddesi'nde bin 400 metre çift kat sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamlayan ekipler, yolu vatandaşların hizmetine sundu. Asfalt öncesinde zemin hazırlık ve iyileştirme çalışmalarını tamamlayan ekipler, zaman kaybetmeden asfalt çalışmalarına başladı. Bin 400 metre uzunluğundaki yol, 4 kombi sathi asfalt kaplama aracı ve bir silindir ile ulaşıma hazır hale getirildi.

Doğlu Mahallesi'nde de bin 400 metre yol asfalt çalışması

Mezitli ilçesi Doğlu Mahallesi'nde de bin 400 metre çift kat sathi asfalt kaplama çalışması yapıldı. Öncelikle zemin iyileştirme ve asfalta hazırlık çalışmalarını sürdüren ekipler, ihtiyaç olan yerlere büz boru yerleştirerek olası yağmursuyu sorununa karşı önlem aldı. Çalışmalar, 4 kombi sathi asfalt kaplama aracı ile yapıldı.

Korukent ve 75. Yıl Mahallesi'nde bin 132 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sathi asfalt kaplamanın yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarıyla da yol ağında iyileştirmeler yapıyor. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde 231. ve 233. caddelerde yapılan sıcak asfalt kaplama çalışmasında, 713 ton sıcak asfalt kullanıldı. Mezitli 75. Yıl Mahallesi Sağlık Kent Sokak'ta da sıcak asfalt kaplama çalışmasını hızla tamamlayan ekipler, yolu ulaşım için konforlu hale getirdi. Çalışmalar kapsamında 419 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA