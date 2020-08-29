Mersin'de "Anadolu Toprağı Uyanıyor" sahnelendi
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Mersin'de "Anadolu Toprağı Uyanıyor" sahnelendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezon açılışını Atatürk'ün Milli Mücadele dönemini ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan "Anadolu Toprağı Uyanıyor" adlı oratoryo eser ile yaptı.

29.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:03

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezon açılışını Atatürk'ün Milli Mücadele dönemini ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan "Anadolu Toprağı Uyanıyor" adlı oratoryo eser ile yaptı.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen eserde, Bengi İspir Özdülger, Ezgi Karakaya, Mehmet Yılmaz, Aykut Çınar ve Arda Aktar solist olarak yer aldı.

Tiyatro sanatçısı Murat Atak'ın rejisörlüğünü ve anlatıcılığını yaptığı eserin metin derlemesini Şafak Özen ve Taner Çelik, müzik direktörlüğünü Mehmet Yılmaz, orkestra şefliğini Anıl Aydın, koreografisini de Serbülent Biçer üstendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, AA muhabirine, yeni sezona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Eseri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda seyircili şekilde gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında mümkün olmadığını anlatan Atak, "Anadolu Toprağı Uyanıyor adlı eserimiz, kayda alınıp 30 Ağustos akşamı televizyon kanalları ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşacak." dedi.

Atatürk'ün Milli Mücadele dönemini ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan oratoryoyu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi.

Mersin'de 'Anadolu Toprağı Uyanıyor' sahnelendi

Kaynak: AA

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