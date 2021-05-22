Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
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Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu

Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesine bağlı, 1500 rakımlı Arslanköy Mahallesi'nde, Paleosen döneme ait olduğu tahmin edilen salyangoz fosili bulundu.

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesine bağlı, 1500 rakımlı Arslanköy Mahallesi'nde, Paleosen döneme ait olduğu tahmin edilen salyangoz fosili bulundu. Fosili bulan bisiklet sürücüsü Süleyman Uygun, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'ndeki müzeye bağışladı. İnceleme yapan Prof. Dr. Deniz Ayas da salyangoz fosilinin ender bulunan tür ve 60 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyledi. 

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta, Toroslar'a bağlı, 1500 rakımlı Arslanköy Mahallesi'nde 5 gün önce bisikletle giden Süleyman Uygun, salyangoz fosili buldu. Uygun, taş parçası sandığı fosili alıp, fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptığı araştırmalar sonucu arazide bulduğunun, salyangoz fosili olduğunu öğrenen Uygun, MEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nde açılan Deniz Canlıları Müzesi'ne bağışladı. İnceleme yapan Prof. Dr. Deniz Ayas ise salyangoz fosilinin ender bulunan tür ve 60 milyon yıl öncesinden Paleosen dönemine ait olduğunu söyledi. 

'HEYECANLANDIK'Salyangoz fosilinin tarihini öğrenince heyecanlandığını söyleyen Süleyman Uygun, "Arazide bisiklet sürerken, kardeşimin oğlu Uygar, yerde bir şey gördüğünü söyledi. Bisikletten inip, bakınca şeklini beğenerek, yanıma aldım ve sosyal medyada paylaştım daha sonra fosil olduğunu öğrendim. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Evimizde kalmasını istemedik. Müzeye bağışlayarak, herkesin bunu görmesini istedik" dedi.'ENDER BULUNAN FOSİL'Taşın Paleosen döneme ait olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Ayas ise "Toroslar'da çok sayıda fosil elde ediliyor. Anadolu eski zamanlarda Tetis Denizi'nin tabanıydı. Afrika kıtasının Avrasya'ya bindirmesi sonucunda yükselen bir bölgedir Anadolu. Bu nedenle çok sayıda deniz fosilini barındırır. Bu Paleosen döneme ait bir salyangoz fosili. Bunlar kalker iskeleti olmasından kaynaklı kolaylıkla fosilleşebiliyorlar. Bu bölgede çok sayıda fosil görüyoruz ama bu biraz daha ender bulunanlardan" diye konuştu.Fosili detaylı incelemelerini yaptıktan sonra müzede sergileyeceklerini kaydeden Ayas, "Paleosen dönemi yaklaşık 60 milyon yıl öncesi bir dönem. Bu dönemde Anadolu'dan bahsedemiyoruz. Anadolu Tetis Denizi'nin tabanı olarak geçiyor. O dönemlere ait deniz canlısı fosili. Çok sayıda örnek var, bu da Anadolu'nun bir deniz tabanı olduğunu kanıtlıyor. Mersin fosil yönünden çok zengin. İnsanlar doğada gezerken bu fosillerle karşılaşıyor. İnsanlara için ilginç geliyor ve evlerinde barındırıyorlar. Bu doğru bir şey değil; çünkü fosillerin bilimsel önemi var. Müzeler, fosillerin diğer insanlar tarafından görülmesi için fırsat. Ben elinde fosil olanların müzeye bağışlaması için çağrı yapıyorum" dedi. 

Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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