Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

Sahte içki terörü İzmir ve Kırıkkale'den sonra Mersin'de de ortaya çıktı. Mersin'de sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 13 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Başlatılan operasyon kapsamında 3 kişi tutuklandı.

İzmir ve Kırıkkale'nin ardından Mersin'de de sahte alkol nedeniyle ölümler yaşandı. İl genelinde son bir haftada 5 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınlarından ve hastanelerde yatan vatandaşlardan aldıkları bilgiler doğrultusunda, merkez Toroslar ilçelerinde bulunan bir tekel büfesine operasyon düzenledi. Büfede arama yapan ekipler, 19 şişe yarım litrelik içime hazır sahte içki, içki yapımında kullanılan kitler, anasonlar ve etiketler ele geçirdi.

ANA DAĞITICI GÖZALTINA ALINDI

Büfeye içki temin eden ana dağıtıcıyı da belirleyen ekipler, şahsın ev adresine ve merkez Mezitli ilçesindeki deposuna baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.F. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 271,5 litre metanol oranı yüksek etil alkol, 6 şişe içime hazır sahte içki, bunların yapımında kullanılan çok sayıda etiket, huni, anason, kapaklar ve şişeler ele geçirildi.

8 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Gözaltına alınan şahsın ifadesi doğrultusunda, kendisinden alkol alan 8 vatandaşı da bulan ekipler, yeni ölümlerin önüne geçti. Vatandaşlar içkiyi içmeden 19 litre sahte alkole el koyan ekipler, vatandaşları bu tür içkileri içmemesi konusunda uyardı.

POLİSLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yapılan operasyonla gözaltına alınan büfe sahipleri H.Ü. ve E.A. ile ana dağıtıcı M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Baskın yapılan büfe kapatılırken, polislerin ilde sahte içkiye yönelik çalışması devam ediyor.

Öte yandan, İzmir'de 15 Kırıkkale'de de 7 kişi sahte içkiden dolayı hayatını kaybetti. Toplamda 37 kişinin ise tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı