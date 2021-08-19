Mersin'de 4. Çevre Yolu çalışmaları hız kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen 4. Çevre Yolu çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen 4. Çevre Yolu çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı sonunda başlanan 4. Çever Yolu çalışmalarında, ilk etapta bin 700 metre uzunluğundaki mevcut 17. Cadde iyileştirilirken, caddenin doğu ve batı istikametinde ise toplam bin 550 metre uzunluğunda yeni yol açıldı. Batıda 32. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi arasında 950, doğuda ise İsmet İnönü Bulvarı ile Vali Hüseyin Aksoy Caddesi arasında 600 metrelik yol açma çalışması gerçekleştiren ekipler, 34. ve 32. caddeler arasında yer alan güzergahta da çalışma yürüttü.

Mersin'e yeni kazandırılacak 4. Çevre Yolu, vatandaşlara geniş, konforlu ve kesintisiz bir güzergahta rahat bir ulaşım imkanı sağlayacak. Doğuda Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'nden başlayıp 4. Çevre Yolu'nun batı istikametine doğru seyredecek bir araç, kesintisiz bir şekilde 34. Cadde'ye varabilecek. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin ilk etap çalışmalarında son dokunuşlarını yaptığı 4 kilometrelik yolda, ilerleyen günlerde Park ve Bahçeler Dairesi ile Ulaşım Dairesi de çalışmalara başlayacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı