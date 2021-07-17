Mersin'de 2 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı! Olayla ilgili 4 kişi gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Pakdemirli ayrıca 1500 hektar alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, Mersin'deki yangında 1500 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Pakdemirli, "Pembecik Mahallesi'nde 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var. Alanın tamamı yandı diyemeyiz. 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemleniyor. Yangının kaynağı enerji nakil hattı şüphesinden 4 kişi gözaltında. Soruşturmaları devam ediyor." dedi.

HATAY'DA 200 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Hatay'da Amanos Dağları'nda 3 gündür devam eden yangın söndürme çalışmaları ise bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale ile sürdürülmüştü. Sarp ve dik yamaçların bulunduğu bölgeye ulaşmakta zorlanan ekipler, iş makineleriyle kendilerine yol açtı. Bir süre sonra Amanos Dağları'ndaki dumanların azaldığı görüldü. Mersin'de açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hassa'daki yangının kontrol altına alındığını, 200 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.