Mersin'de 1275 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, bir tırda 1275 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Lübnan'dan gelen bir tırın Taşucu Seka Limanı çevresinde kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edildi.

Çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Lübnan uyruklu tır sürücüsü M.E.R'yi, M.C. ve Ö.T'ye satış yaparken yakaladı.

Tırdaki aramada 1275 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmesi üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan yabancı uyruklu M.E.R. ve M.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.T. serbest bırakıldı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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