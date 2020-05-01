Mersin'de 1 saat yağan dolu tarlalara zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı dolayısıyla meyve bahçeleri ile sebze tarlaları zarar gördü.

Esenpınar Mahallesi'nde aralıklarla 1 saatten daha fazla dolu yağışı etkili oldu. Etkili olan şiddetli dolu yağışı elma başta olmak üzere şeftali, erik, badem bahçeleri ile fasulye, biber gibi sebze ekili tarlalarında zarara yol açtı. Yağış dolayısıyla oluşan taşkın su sebebiyle de bazı bahçe ve tarlaları da su bastı.

İlçeye bağlı eski beldelerden Esenpınar'da üreticilik yapan Aziz Demirtaş, "Esenpınar mahallemizde şiddetli dolu yağışından dolayı çiftçilerimiz büyük felaket yaşadılar. Allah daha beterinden esirgesin. Burada elma bahçelerimiz var. Fasulyelerimiz dikildi. Bunlar 1 saat, 1,5 saat süren dolu yağışından çok etkilendi. Her taraf bembeyaz kar yağmış gibi" dedi.

Ramazan Aydoğdu ise, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Ağaçlarımızdaki bütün meyveler aşağı indi. Yeni diktiğimiz fidelerin hepsi öldü. Dışarıdaki arabalar mahvoldu" diye konuştu.

Öte yandan aşırı yağış dolayısıyla bazı bahçe ve tarlaları su bastı. Vatandaşlar menfezleri kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Bahçe sahipleri menfezleri açarken zaman zaman da zor anlar yaşadı.

Mahalle sakinlerinden Şahin Tekeli büyük zararın oluştuğunu belirterek, "Şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu. Bodur elma bahçelerine büyük zarar verdi. Çayıroluk mevkisinde dolu daha tekili oldu. Elma bahçelerine çekilen tüllerin direkleri yıkıldı. Esenpınarlıların büyük zararları var" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA