Mersin Büyükşehir, Vatandaşın da Tarımın da Yolunu Açıyor
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Mersin Büyükşehir, Vatandaşın da Tarımın da Yolunu Açıyor

Mersin Büyükşehir, Vatandaşın da Tarımın da Yolunu Açıyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Silifke ilçesinin Pelitpınarı, Nuru, Senir, İmambekirli ve Kargıcak Mahallelerini birbirine bağlayan, bölgedeki üreticiler için büyük önem taşıyan 25 kilometrelik bağlantı yolunda yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Silifke ilçesinin Pelitpınarı, Nuru, Senir, İmambekirli ve Kargıcak Mahallelerini birbirine bağlayan, bölgedeki üreticiler için büyük önem taşıyan 25 kilometrelik bağlantı yolunda yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgede Antep fıstığı, zeytin ve incir yetiştiriciliği yapan üreticilerin ürünlerini taşımalarında büyük kolaylık sağlanmış oldu.

Grup yolu yeni sezona hazırlandı

Eskimiş ve deforme olmuş asfalt yolda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilk olarak yol genişletme ve yama çalışmaları gerçekleştirildi. Genişletme çalışmaları da tamamlanan yola sathi kaplama asfalt dökümü yapıldı. Bölgede yoğun olarak kullanılan ve işlek bir güzergahta bulunan yol, grup yolu olma özelliğinin yanı sıra Mut-Silifke asfaltını Gülnar-Silifke asfaltına bağlayan bir bağlantı yolu olma özelliği de taşıyor. Antep fıstığı, incir ve zeytin gibi ürünlerin yeni dönem hasat zamanına yetişen yol sayesinde üreticiler, daha rahat ve altyapısı düzgün bir yolla sezona başlayabilme ve ürünlerini hiçbir sıkıntı yaşamadan, kayıpsız taşıyabilme imkanına sahip oldu.

"Vahap Başkanımız bu yola önem verdi"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda sathi kaplama ekibinde görevli Mustafa Demirtaş, üreticiler için büyük önem taşıyan yolu Başkan Vahap Seçer'in öncülüğünde yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Pelitpınarı'ndan Kargıcak yoluna kadar 25 kilometrelik bir grup yolu bu yolumuz. Diğer yolların tıkanmasıyla bu yol çok önem kazanıyor. O yüzden işlek bir yol. Pelitpınarı, Nuru, Senir, İmambekirli, Kargıcak; bu 5 köyün bağlantı yolu. Artı Mut yoluna çıkıyor burası. Buranın önce yama, genişletme çalışmaları yapıldı. İkinci kat sathi kaplama olarak buranın asfalt dökümü tamamladık. Vahap Başkanımız bu yola önem verdi, yapılmasını istedi. Ayrıca Pelitpınarı dediğimiz yer Gülnar yoluna sınır, Gülnar yolundan başlayıp Mut yoluna bir bağlantı yolu burası" dedi.

"Bütün üreticilerimizi rahatlatacak bir yol oldu"

Senir Mahalle Muhtarı İbrahim Döneli, yolun aynı zamanda Mut-Silifke asfaltını Gülnar-Silifke asfaltına bağlayan bir yol olduğundan bahsederken, şöyle devam etti:

"Önemli bir yolumuz. Önce bir genişletme yapıldı, daha sonra şarampollerimiz temizlendi. Virajlarımızdaki dar yerler genişletildi. Memnunuz, teşekkür ediyoruz. Şu anda incir sezonu, Antep fıstığı sezonu geliyor. Bütün üreticilerimizi rahatlatacak bir yol oldu. Yeni sezonumuza, şu anda incir sezonuna, Antep fıstığı sezonuna, önümüzdeki zeytin sezonuna yetişmiş oldu. Geniş, daha rahat, daha güzel, altyapısı düzgün bir yolla sezona başlayacağız kısmet olursa. Dünyadaki en önemli şey pazar için yoldur. Kışlar bazı zaman zor geçiyor, bazı yerler, büzlerimiz eksikti. Şarampollerimizde bazı yerlerde sıkıntılar vardı. Asfaltımız yıpranmıştı. Önceden asfalttı fakat yıpranmıştı. Şimdi bunları yenileyince tabi ki rahatladık. Üreticilerimiz de memnun, bizler de memnunuz. "

Nuru Mahalle Muhtarı Mustafa Şen ise yolun hem üreticiler hem tüccarlar hem de vatandaşlar tarafından kullanıldığını söyleyerek, "Sayın Vahap Başkanımıza güveniyoruz. Üreticiler için, incirciler, zeytinciler, Antep fıstıkçısı, bademcisi herkes bu yolu kullanıyor. Bizim dışarıdan gelen çok tüccarlarımız var. Bilhassa onlar da kullanıyor. Ayrıca bizim Nuru ile Şallak arasındaki bağlantı yolumuz, Tisan'a kadar denize giden vatandaşlarımız için, turizmciler için daha iyi oldu bu yol" dedi.

"Bundan iyisi can sağlığı"

Silifke Senir Mahallesi'nden Mustafa Kurt da yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Antep fıstığı, incir ve zeytin üzerine burası birinci sıradadır. Allah'a şükürler olsun ki bizim başka bir sıkıntımız yok. Yol konusunda Allah razı olsun çok çok memnunuz. Bundan iyisi can sağlığı" diye konuştu.

Senir Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Mahide Uflaz, yolun ulaşılabilir olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Memnunuz. Yeter ki yolumuz olsun. Aniden bir hastamız olsa ambulans gelir, doktorumuz gelir. Yol olmazsa gelir mi? 'Alo' dediğinde doktor ayağına geliyor, Alo desen ambulans geliyor" ifadelerine yer verdi.

"Eski yollar çok berbattı"

Muazzez Dölek ise yolun eski haline göre çok daha iyi durumda olduğundan söz ederek, "Eskiden toprakta yürüyorduk, çamur oluyorduk, şimdi çok şükür ayağımıza toprak değmeden her yere gidip gelebiliyoruz. Bundan iyisi can sağlığı. Eski yollar çok berbattı. Traktör geçerdi, ağaçlarımızın yarısı kırılırdı, çok kötü olurdu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi tarlamıza kadar yol varıyor, çok memnunuz yani" dedi.

Yayın Tarihi: 3. 8. 2021 09: 25: 21

Kaynak: Habermetre

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