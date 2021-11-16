Mersin Büyükşehir'den Gençlere "Motivasyon Etkinliği"

browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi tarafından "Motivasyon Etkinliği" adıyla yeni bir hizmet başlatıldı. Büyükşehir'in kent merkezinde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri Motivasyon Etkinliği kapsamında Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya geldi. Üniversite sınavına hazırlanan gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla ilki gerçekleştirilen etkinlik, ilerleyen haftalarda da devam edecek.

Öğrencilere '1 Ekmek 1 Çorba'

Sınav stresi, gelecek kaygısı ve 'yapabilir miyim' endişesi üniversite sınavına hazırlanan gençler için büyük bir yük haline gelmeye başladı. Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bu yüklerini hafifletmek amacıyla şimdi de "Motivasyon Etkinliği" hizmetini başlattı. Etkinliğe katılan gençler, Kongre ve Sergi Sarayı önünde '1 Ekmek 1 Çorba' hizmeti ve çay-kahve ikramıyla karşılandı.

Seminerle başlayan etkinlik konserle noktalandı

Salonda başlayan etkinlikte ilk olarak MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Ceyda Dinçer, gençlere MERCİ'de sunulan hizmetleri ve hizmetlerden nasıl yararlanabileceklerini anlattı. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'taki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görev yapan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Duygu Çeviker, 'Sınav Kaygısı ve Motivasyon' konulu bir seminer verdi. Seminerin sonunda gençler Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Orkestrası konserinde doyasıya eğlendi.

"Bu aslında öğrencilerimizden rehberlik birimimize gelen bir istek"

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, gençlerin motivasyonunu artırmak istediklerini vurgulayarak, "İlk etkinliğimizi kent merkezindeki Kurs Merkezimizin öğrencilerine yönelik düzenledik. Bundan sonra diğer ilçelerimizdeki öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bu aslında öğrencilerimizden rehberlik birimimize gelen bir istek" dedi.

"Gelecek kaygısı psikolojik olarak beni çok etkiliyor"

Öğrencilerden Keziban Gurbet, yoğun biçimde gelecek kaygısı taşıdığından bahsederek, "Ben hiç uyuyamıyorum. Özellikle gelecek kaygısı psikolojik olarak beni çok etkiliyor. Ben 2 yıldır bu Kurs Merkezi'ne gidiyorum. Her açıdan benim için çok faydası olduğunu düşünüyorum. Umarım bu seminer de bana faydalı olur" diye konuştu.

"İnsanlar çoğu zaman farklı ortamlara ihtiyaç duyuyorlar"

Öğrencilerden Ferhat Akdemir de etkinlikten oldukça memnun kaldığını vurgulayarak, "İnsanlar çoğu zaman farklı ortamlara ihtiyaç duyuyorlar. Sosyal etkinliklerin olmaması bir süre sonra insanı her açıdan daraltıyor. Bu tarz etkinlikler faydalı oluyor. En azından ortam değişikliği ve farklı şeyleri görme sınava hazırlanan bir öğrenci için gayet iyi oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Başkanımız bizi düşünmüş, program ayarlamış"

Öğrencilerden Berkay Sarı, "Bayağı bir kaygım vardı, hala da var. Başkanımız bizi düşünmüş, program ayarlamış. Bayağı iyi oldu. Çok iyi karşıladılar; çayımızı, çorbamızı verdiler. Allah razı olsun. Bizim için uğraşıyorlar. Biz de onlar için çabalayıp okuyacağız" derken, Buse Delil ise "Gelecekte iş bulma ve kazanma kaygım var. Ama bunların hepsini aşacağımı düşünüyorum. Burada çorba dağıttılar, hocalarımızla konuştuk. Güzeldi. Vahap Başkanımıza teşekkürler" dedi.

Yayın Tarihi: 16. 11. 2021 08: 36: 17

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet