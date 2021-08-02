Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL'lik ceza
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Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL'lik ceza

İhlas Haber Ajansı / Kıymet Gökçe - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL'lik ceza Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizi kirlettiği tespit edilen bir gemiye 1 milyon 355 bin TL para cezası uyguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL'lik ceza

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizi kirlettiği tespit edilen bir gemiye 1 milyon 355 bin TL para cezası uyguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin Limanında yükleme yaptığı sırada denizi kirleten gemiye cezai işlem uyguladı. Mersin Limanında bulunan bir geminin atık bıraktığı ihbarı üzerine anında harekete geçen nöbetçi ekipler, denetim tekneleri ile geminin olduğu bölgeye çok kısa süre içerisinde ulaştı. Yaptıkları incelemelerde 2827 grostonluk bir geminin yükleme yaptığı sırada denize kirli balast bıraktığını tespit eden ekipler, gemiye 1 milyon 355 bin 754 lira cezai işlem uyguladı.

Denizi kirleten gemilere ağır cezalar uygulanıyor

Mersin denizini korumak için denetimlerle caydırıcılık oluşturmaya çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İdari yaptırım cezası ile denizi korumaya çalışan ekipler, caydırıcılığın fazla olması için de farklı noktalar üzerinde çalışmalar yapıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlandığında denizi kirleten gemiler, idari para cezası ödemenin yanı sıra sebebiyet verdikleri kirliliği de temizlemekle sorumlu olacak.

28 ayda 29 gemiye toplam 50 milyon 436 bin 951 TL cezai işlem

Rutin denetimler ve gelen ihbarları değerlendiren deniz temizliğinden sorumlu ekipler, Nisan 2019'dan bu yana toplam 29 gemiye 50 milyon 436 bin 951 TL cezai işlem uyguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL'lik ceza
Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL'lik ceza
Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL'lik ceza
Mersin Büyükşehir Belediyesinden denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL'lik ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kıymet Gökçe

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