Mersin Büyükşehir, Alzheimer Günü'nde de Yaş Almışların Yanında

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde de yaş almış yurttaşların yanında yer aldı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yaş almış vatandaşlarda sıklıkla görülen Alzheimer hastalığının etkilerine ve erken teşhisin önemine vurgu yapmak için Emekli Evi üyelerine yönelik etkinlik düzenledi. Mersin Merkez ve Tarsus Emekli Evi'nde yapılan etkinlikte, üyeler Alzheimer hastalığı konusunda bilgilendirildi.

Hastalığın belirtileri ve erken teşhisin önemi anlatıldı

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli Uzman Psikolog Merve Tokgöz ve Gerontolog Cihan Tanrıverdi, Alzheimer konusunda yaş almış yurttaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Hastalığın belirtileri, korunma yöntemleri ve erken teşhisin öneminin anlatıldığı etkinlikte, Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaşadığı zorluklara da değinildi.

Katılımcılara mini-mental değerlendirme testi uygulandı

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı ve Uzman Psikolog Merve Tokgöz bilgilendirme sonrası katılımcılara yönelik Alzheimer değerlendirmesi kapsamında mini-mental durum değerlendirme testi uyguladı. Etkinlik sırasında değerlendirilen test sonucu üzerine katılımcılarla yapılan birebir görüşmelerde bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.

"Alzheimer ile ilgili yol gösterici haritamızı paylaştık"

Etkinlikte yaş almışları bilgilendiren Uzman Psikolog Merve Tokgöz, Alzheimer hastalarına bakım verenlerin karşılaştığı zorlukları da anlattı. Pandemi koşullarının Alzheimer hastalığının geçiş evrelerini hızlandırdığını ifade eden Tokgöz, "Evden çıkmayan hastalar pandeminin etkisi ile birlikte daha da evin içerisinde oldular. Hastalığın evrelerinin değişmesi, evrelerin saptanması daha da hızlandı. Bu evrelere nasıl yakalandığını, bu evrelerle nasıl mücadele edileceğini anlattık ve Alzheimer ile ilgili yol gösterici haritamızı paylaştık" dedi.

"Çağımızın en büyük vebalarından biri diyebileceğimiz bir rahatsızlık Alzheimer"

Alzheimer konusunda farkındalık oluşturmak için yaş almış vatandaşlar ile uzmanları bir araya getirdiklerini ifade eden Mersin Emekli Evi sorumlusu Gülşah Arslan, "Alzheimere dikkat çekmek istedik. Artık çağımızın en büyük vebalarından biri diyebileceğimiz bir rahatsızlık Alzheimer. Hem hasta olana hem hasta yakınına oldukça sıkıntılı süreçleri yaşatan bir durum" diye konuştu.

"Alzheimer'ın nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ilgililerden öğrendik"

Etkinliğe katılan Emekli Evi üyesi, emekli öğretmen Mehmet Ali Oğuzhan, paylaşılan bilgilerin kendileri için önemli olduğuna değinerek, "Alzheimer'ın nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ilgililerden öğrendik. Çok faydalı oldu. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Çok güzel, yerinde bir etkinlik" dedi.

Yayın Tarihi: 22. 9. 2021 09: 00: 54

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