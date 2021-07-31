Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan ve daha sonra farklı mahallere yayılan yangın için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bölgede çok sayıda ekip, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yangında zarar gören evlerde hasar tespit çalışmasına başlandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 28 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı.

Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Sarıgül Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Yusuf Güney Yıldız Tilbe Sevda Erginci Çağatay Akman
Spor Ali Koç Ecem Güzel Mesut Özil Metin Oktay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.07.2021 13:39:33. #1.13#

title