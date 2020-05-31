MERSİN Anamur'da turizm sezonu 2 ay gecikmeli açılıyor
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MERSİN Anamur'da turizm sezonu 2 ay gecikmeli açılıyor

Anamur'da turizm sezonu 2 ay gecikmeli açılıyorMERSİN'in Anamur ilçesindeki turizm işletmecileri, turizm sezonunu 2 ay gecikmeyle açıyor.

31.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:56

Anamur'da turizm sezonu 2 ay gecikmeli açılıyor

MERSİN'in Anamur ilçesindeki turizm işletmecileri, turizm sezonunu 2 ay gecikmeyle açıyor. İşletmelerdeki hazırlıkların tamamlandığını belirten Anamur Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Fatih Şen, 'Resmi kaynaklara göre koronavirüs vakası görülmeyen ilçemize tüm misafirlerimizi bekliyoruz' dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme planıyla ilgili açıklamalarının ardından Mersin'in Anamur ilçesindeki turizm işletmecileri de son hazırlıklarını tamamladı. Anamur Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Fatih Şen, ilçedeki turizm işletmelerinde hummalı bir çalışmanın başladığını belirterek, 'Her yıl Nisan ayında açılan turizm sezonu, bu yıl salgın nedeniyle Haziran'da açılıyor. İşletmelerde sosyal mesafe ve maske kullanımı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği tüm kurallara uyulacak. Anamur, 17 kilometrelik kumsala sahip sahili, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) koruma projesine alınan Mamure Kalesi ve Anamuryum Antik Kenti ile bölgenin incisidir. Resmi kaynaklara göre koronavirüs vakası görülmeyen ilçemize tüm misafirlerimizi bekliyorum' dedi.

MERSİN Anamur'da turizm sezonu 2 ay gecikmeli açılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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