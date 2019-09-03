Mersin anamur belediyesi'nden 'evlilik terapisi'

03.09.2019 17:05

Anamur Belediyesi'nden 'evlilik terapisi'

Mersin'de Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçebilmek amacı ile 'evlilik terapisi' çalışmalarının uygulanacağı Psikolojik Danışma Merkezi'ni hizmete alacaklarını söyledi.

Belediye meclisi Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplum merkezinin çekirdek aileden oluştuğuna dikkat çeken Başkan Kılınç, Son dönemde çok ciddi bir boşanma var. Boşanmaların neticesinde aile faciaları var. Özellikle son dönemde kadına şiddet noktasında artışlar var. Meydanda eşini dövüyor. Çocukların önünde annesini öldürüyorlar. Bu Türkiye'de olduğu gibi Anamur için de ciddi bir problemi haline geldi. Biz de, 'Bu noktada ne yapabiliriz' diye düşündük. Uzman psikologlar ile birlikte aile danışmanlığı, evlilik öncesi ve sonrası sonrası terapi desteği çalışmalarına başladık. Bu uygulama Türkiye'deki belediyelerde bil ilk. Sağlıklı aile yapısını Anamur'da oluşturacağız dedi.

Uzman Psikolog Merve Ateş ise terapi sisteminin evlilikleri ciddi anlamda kurtaracağına inandıklarının altını çizdi. Ateş, 2 aylık pilot bir uygulama sürecince 50 ailenin Psikolojik Danışma Merkezi'nden terapi hizmeti aldığını kaydetti.

Kaynak: DHA