Mersin Adliye Çıkışında 1 Kişi Öldürüldü, 3 Çocuğu Yaralandı

Adliye çıkışında 1 kişi öldürüldü, 3 çocuğu yaralandı



Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında adliye çıkışı başlayan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan kavgada Eyüp D., tabancayla ateş açında Şemsettin Karabaş'ı ayağından hafif yaraladı. Gözaltına alınan Eyüp D. ve yaralı Şemsettin Karabaş ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Eyüp D. tutuklanırken Karabaş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tarsus Adliyesi önünde bekleyen Eyüp D.'nin amcasının oğlu M.D., serbest bırakılan Şemsettin Karabaş (65) ile çocukları Sebahittin Karabaş (32), Emine Karabaş (32) ve Celalettin Can Karabaş'a (36), ateş açtı. Saldırıda yaralanan Şemsettin Karabaş götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 3 çocuğu ise tedaviye alındı.Olayla ilgili M.D. ile Y.D. gözaltına alındı.