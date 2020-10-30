MERO - Ben Elimi Sana Verdim şarkı sözleri
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MERO - Ben Elimi Sana Verdim şarkı sözleri

30.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:20
MERO - Ben Elimi Sana Verdim şarkı sözleri

Olabilir, Ferrari, YA HERO YA MERO gibi şarkılarıyla çok sevilen Mero, yeni şarkısı Ben Elimi Sana Verdim'i dinleyicisiyle buluşturdu. Mero - Ben Elimi Sana Verdim şarkı sözleri nelerdir? Mero kimdir? Mero şarkıları nelerdir?

Yaptığı şarkılarla büyük ilgi gören Mero yeni şarkısı "Ben Elimi Sana Verdim"i sevenleriyle buluşturdu. İstanbul'da çekilen klip de büyük beğeni topladı. Peki, Mero - Ben Elimi Sana Verdim şarkı sözleri nelerdir?

MERO BEN ELİMİ SANA VERDİM SÖZLERİ

Ben elimi sana verdim

Duramadım yine geldim

Buda benim derdim

Sen sev diye, yine mi seveyim?

-

Ben elimi sana verdim

Duramadım yine geldim (Ah-huh!)

Buda benim derdim

Sen sev diye, yine mi seveyim?

-

Ey, hadi söyle, nerdesin? (Nerdesin?)

Sokaklarda bekledim (Bekledim)

Geceler gündüz oldu

Tek başıma kaldım, sen bana gelmedin

Huzurum kalmadı

Sabretmek iyidir ama tabii olmuyo' bazen

Hadi madem üç günlük dünya

Tek geldik, tek gideceğiz zaten (Pow, pow, pow, pow)

Sıkıntılar bitmez bizde (Heh)

Gel, karanlıkta gençleri izle

Polis gelir, çocuk bilir, haber verir

Al kardeş emaneti gizle (Kardeş)

-

Schusswechseln, Messerstecherei (Heh)

Jeder sitzt, kein Zufallstreffer, nein (Nein)

Jeder Tag könnte mein letzter sein

Silah mit dabei, Rüsselsheim am Main (Brrra)

-

Stimmung ist wild, so wie Derby, Mermi

Dribbel' mich durch, so wie van Persie

Emmi kanımız deli o belli

Gel bi, burası Dickerbusch

Komm' von der Straße, wo Kanaks in Scharen

Das Haze an dem Bahnhof wie Fahrkarten checken (Pah, pah)

Als Kind schon mehr Straße gewesen als all deine Abis (Pah, pah)

Die jetzt ihre Jahre verschwenden (Pow, pow)

-

Yine inandım lafına (Lafına)

Yine girdin kanıma (Kanıma)

Bir daha geldim kapına

Beni benden aldın yanı başına (Ah-huh!)

-

Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)

Duramadım yine geldim (Ah-huh!)

Buda benim derdim

Sen sev diye, yine mi seveyim? (Ah-huh!)

-

Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)

Duramadım yine geldim (Ah-huh!)

Buda benim derdim

Sen sev diye, yine mi seveyim? (Pah, pah, brrra)

-

Ömrüm ne zaman bitecek? Bilmem ama bitecek elbet bir gün

Sen bana sık, fark etmez

Ben gelir atarım senin mezarına bin gül

Sevsem tam severim ama silsem arkama bakmam, giderim

Beni bilenler bilir

Rabbim'den tek huzur ve sadık dost bilirim (Pah, pah, pah, pah)

Hab' mehr geseh'n, als ich wollte (Ja)

Und mehr getan als ich sollte (Ja)

Anführer, weil ich nicht folge

Wenn ich will, hol' ich mir wieder 'ne Golde (Huh)

Kriminelle Welt, ja, du weißt, meine Hood brennt immer wieder, frag meine Brüder (Brüder)

Hier geht es drunter und drüber

Wenn du dran zweifelst, Dicka, komm rüber (Brrra)

-

Yine inandım lafına (Lafına)

Yine girdin kanıma (Kanıma)

Bi' daha geldim kapına

Beni benden aldın yanı başına (Ah-huh!)

-

Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)

Duramadım yine geldim (Ah-huh!)

Buda benim derdim

Sen sev diye, yine mi seveyim? (Ah-huh!)

Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)

Duramadım yine geldim (Ah-huh!)

Buda benim derdim

Sen sev diye, yine mi seveyim?

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