Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek
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Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek

21.10.2020 18:58 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:02
Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde, şirket tarafından açılmak istenen mermer ocağıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde, şirket tarafından açılmak istenen mermer ocağıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Beldede yaşayanlari ellerinde döviz ve pankartlar ile ocağa karşı çıkarken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri de bu yönde tutanak hazırlayarak, bölgeden ayrıldı. Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Palancı, "Madem halkımız beldelerinde mermer ocağı istemiyor, ben de raporumu o şekilde tutarım. Daha fazla da burada kalıp açıklama yapmanın, karşılıklı tartışmanın anlamı yok. Çoğunluk mermer ocaklarına karşı" dedi.

Domaniç'in Çukurca beldesinde kurulması planlanan mermer ocağı için meydanda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra mermer ocağını açmak isteyen şirketin yetkilileri de katıldı. Projenin anlatılmasının ardından beldede yaşayanlar, ocak açılmasına karşı çıktıklarını belirtti. Ellerinde döviz ve pankartlar ile projeye karşı çıkanlardan İsmail Özbey, mermer ocağının ormanlara, yollara ve sularına zarar vereceğini savundu.

'HALKIMIZ İSTEMİYORSA O YÖNDE TUTANAK TUTARIM'Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Palancı ise gelen tepkiler üzerine, "Madem halkımız beldelerinde mermer ocağı istemiyor, ben de raporumu o şekilde tutarım. Daha fazla da burada kalıp açıklama yapmanın, karşılıklı tartışmanın anlamı yok. Çoğunluk mermer ocaklarına karşı" diye açıklama yaptı.

Çukurca Belde Belediyesi önünde düzenlenen bilgilendirme toplantısı, hazırlanan tutanağın ardından bitirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, az sayıda belde sakininin alındığı toplantı, sona erdi. 


Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek
Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek
Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek
Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek
Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek
Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek
Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek
Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT

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