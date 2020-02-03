Merkez kentsel dönüşüm projesi için hisse sahipleri ile görüşmelere başlandı

03.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:41

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından eski sebze ve zahire pazarı bölgesinde gerçekleştirilecek olan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için hisse sahipleri ile görüşmelere başlandı.



Nevşehir'in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalar sürüyor.



İlk etabı İbrahim Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski sebze ve zahire pazarı bölgesindeki 24 bin metre karelik alanda gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi için, hisse sahipleri görüşmeler gerçekleştiriliyor.



Atatürk Bulvarı üzerinde, Gülbahçe yanında bulunan Nevşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası içerisindeki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerine 191 hisse sahibi davet edildi.



Şubat ayı sonuna kadar sürecek olan görüşmeler sonrasında 73 ticaret hane ve 6 tanesi 2+1 ve 70 tanesi 3+1 olmak üzere toplam 76 konutun yapımı için inşaat çalışmalarına başlanacak.



TOKİ'nin örnek projelerinden birinin uygulanacağı proje çerçevesinde söz konusu alana konut ve ticarethanelerin yanı sıra kapalı ve açık otoparklar ve sosyal yaşam merkezleri inşa edilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA