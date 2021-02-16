Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Şubat ayı faiz kararı bekleniyor
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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Şubat ayı faiz kararı bekleniyor

16.02.2021 09:30 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:35
Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Şubat ayı faiz kararı bekleniyor

Merkez Bankası toplantısının ne zaman yapılacağını araştıran vatandaşlar "MB toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan MB Başkanı Naci Ağbal faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını ifade etmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Şubat faiz kararı saat kaçta duyurulacak?

Merkez Bankası faiz kararı Şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantısında açıklanacak. Karar öncesi döviz kurlarında oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Dolar kuru uzun bir sürenin ardından 7 lira seviyesinin altına çekildi. Naci Ağbal da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Bu hafta gerçekleştirilecek toplantı öncesinde dolar kurunun ilk kez 7 liranın altına gerilemesi ise piyasaların gözünü toplantıya çevirdi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

MB'nin 2021 PPK takviminde yer alan bilgilere göre faiz kararı 18 Şubat 2021 Perşembe günü açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağbal'ın göreve gelişinin ardından açıklanacak olan dördüncü faiz kararı olacak Şubat 2021 faiz kararında hangi sonucun çıkacağı 18 Şubat'ta netleşecek.

Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gitmiş Ocak 2021'de ise faizi aynı seviyede tutmuştu.

Merkez'in şubat faiz kararında nasıl bir adım atacağı ve döviz piyasasına etkisinin ne olacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

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